Одесская область 6 ноября: работа над восстановлением электроснабжения и риск аварийных отключений

В Одесском регионе специалисты энергетической отрасли работают непрерывно над ликвидацией повреждений электрических сетей, вызванных ударами со стороны российских войск. Основная цель — восстановить надежное снабжение электроэнергии для жителей города и области. На четверг, 6 ноября, по всей Украине, включая Одесскую область, будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Графики света

Завтра, 6 ноября, с 08:00 до 22:00 будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии в объеме от 0,5 до 2 очередей из-за последствий ракетно-дроновых атак. Время и объем отключений могут изменяться.

Экстренные отключения света в Одесской области

Вследствие проблем в работе местной электрической сети могут возникать неожиданные аварийные отключения питания, из-за чего официальное расписание может не всегда соответствовать фактической ситуации. Гражданам советуют ответственно пользоваться электроэнергией и соблюдать меры экономии. Энергетические специалисты работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить поставки, а актуальная информация о сроках устранения сбоев будет регулярно обновляться и доступна для ознакомления. В то же время продолжает действовать график плановых отключений, с которым можно ознакомиться на официальных порталах или через специальные чат-боты.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

с сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

из чат-бота в Telegram;

из личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

.