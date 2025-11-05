Відео
Україна
Головна Одеса Графіки відключень в Одесі — що буде зі світлом завтра

Графіки відключень в Одесі — що буде зі світлом завтра

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 20:46
Оновлено: 20:07
Одещина 6 листопада: робота над відновленням електропостачання та ризик аварійних відключень
Нічна вулиця в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеському регіоні фахівці енергетичної галузі працюють безперервно над ліквідацією пошкоджень електричних мереж, спричинених ударами з боку російських військ. Основна мета — відновити надійне постачання електроенергії для жителів міста та області. На четвер, 6 листопада, по всій Україні, зокрема на Одещині діятимуть погодинні графіки відключень світла.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Читайте також:

Графіки світла

Завтра, 6 листопада, з 08:00 до 22:00 діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії обсягом від 0,5 до 2 черг через наслідки ракетно-дронових атак. Час та обсяг відключень можуть змінюватися. 

Екстрені відключення світла в Одеській області

Внаслідок проблем у роботі місцевої електричної мережі можуть виникати несподівані аварійні вимкнення живлення, через що офіційний розклад може не завжди відповідати фактичній ситуації. Громадянам радять відповідально користуватися електроенергією та дотримуватися заходів заощадження. Енергетичні спеціалісти працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити постачання, а актуальна інформація щодо термінів усунення збоїв буде регулярно оновлюватися й доступна для ознайомлення. Водночас продовжує діяти графік планових вимкнень, з яким можна ознайомитися на офіційних порталах або через спеціальні чат-боти.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • з сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • з чат-бота у Telegram;
  • з приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки у листопаді одесити будуть платити за комунальні послуги. Також ми писали про те, якою буде ціна за куб газу взимку.  

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
