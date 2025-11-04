Одещина 5 листопада: відновлення електромереж та можливі аварійні відключення

Відключення світла в Одесі — які графіки дали на завтра
На Одещині енергетики цілодобово працюють над відновленням електромереж, пошкоджених внаслідок ракетних ударів російських військ. Їх мета — забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання для жителів міста та області. У середу, 5 листопада, заплановані графіки відключень світла, крім того можливі позапланові аварійні вимкнення.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Графіки світла
Завтра, 5 листопада, з 07:00 до 21:00 діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії обсягом від 1 до 2 черг через наслідки ракетно-дронової атаки 30 жовтня. Час та обсяг відключень можуть змінюватися. Для стабілізації роботи системи запроваджено на завтра також графіки відключень електроенергії. За інформацією Укренерго, 5 листопада в Одеській області відключення відбуватимуться за таким графіком:
Екстрені відключення світла в Одеській області
Через ускладнення у роботі регіональної електромережі можливі несподівані аварійні вимкнення електроенергії, через що офіційні графіки можуть не завжди збігатися з фактичним станом справ. Мешканцям рекомендують відповідально ставитися до використання електрики та дотримуватися правил енергозбереження. Енергетичні фахівці працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити постачання, а актуальна інформація щодо термінів усунення несправностей буде своєчасно оприлюднюватись. Водночас продовжують діяти планові відключення за встановленим розкладом, який можна перевірити на офіційних ресурсах та у спеціалізованих чат-ботах.
Де дізнатися графіки
У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- з сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- з чат-бота у Telegram;
- з приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
