Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Відключення світла в Одесі — які графіки дали на завтра

Відключення світла в Одесі — які графіки дали на завтра

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 20:46
Оновлено: 20:55
Одещина 5 листопада: відновлення електромереж та можливі аварійні відключення
Нічна вулиця в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині енергетики цілодобово працюють над відновленням електромереж, пошкоджених внаслідок ракетних ударів російських військ. Їх мета — забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання для жителів міста та області. У середу, 5 листопада, заплановані графіки відключень світла, крім того можливі позапланові аварійні вимкнення.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Реклама
Читайте також:

Графіки світла

Завтра, 5 листопада, з 07:00 до 21:00 діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії обсягом від 1 до 2 черг через наслідки ракетно-дронової атаки 30 жовтня. Час та обсяг відключень можуть змінюватися. Для стабілізації роботи системи запроваджено на завтра також графіки відключень електроенергії. За інформацією Укренерго, 5 листопада в Одеській області відключення відбуватимуться за таким графіком:

Графіки відключень світла на Одещині 5 листопада
Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК
Графіки відключень світла на Одещині 5 листопада
Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК


Екстрені відключення світла в Одеській області

Через ускладнення у роботі регіональної електромережі можливі несподівані аварійні вимкнення електроенергії, через що офіційні графіки можуть не завжди збігатися з фактичним станом справ. Мешканцям рекомендують відповідально ставитися до використання електрики та дотримуватися правил енергозбереження. Енергетичні фахівці працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити постачання, а актуальна інформація щодо термінів усунення несправностей буде своєчасно оприлюднюватись. Водночас продовжують діяти планові відключення за встановленим розкладом, який можна перевірити на офіційних ресурсах та у спеціалізованих чат-ботах.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • з сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • з чат-бота у Telegram;
  • з приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Одесі два дні не працюватиме бювет. Також ми писали, що частина Одещини три доби буде без газу.  

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації