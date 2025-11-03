Планові роботи та аварійні ремонти в Одесі: ситуація з електропостачанням на 3 листопада

Масштабне відклчення — де в Одесі сьогодні не буде світла
У понеділок, 3 листопада, в Одесі тимчасово припинили електропостачання через планові технічні роботи. Спеціалісти енергетичних служб працюють над усуненням пошкоджень, спричинених ворожими атаками, і роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання. Наразі в регіоні не діють затверджені графіки відключень.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
Де немає світла в Одесі
Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:
Північний РЕМ:
- вул. 1-а Пересипська, 1,
- вул. Четверта, 1-36б,
- вул. Авангардна, 1-31,
- вул. Агрономічна, 1Б-85,
- вул. Ананіївська, 1-26А,
- вул. Біляївська, 11-11б,
- вул. Висока, 1-20,
- вул. Дальня, 1-23,
- вул. Дорожня, 1а-22,
- вул. Івахненко Петра, 9-90А,
- вул. Листяна, 1-13,
- вул. Літня, 1-41,
- вул. Металістів, 1-15,
- вул. Мирна, 1-29,
- вул. Нежданової, 1-129,
- вул. Обривиста, 1-22,
- вул. Озерна, 26-66,
- вул. Осіння, 1-12,
- вул. Павлодарського, 1-76,
- вул. Професора Коровицького, 1-151,
- вул. Савранська, 1-28,
- вул. Світла, 1-14,
- вул. Тарутинська, 11-13,
- вул. Узікова Станіслава, 1-39,
- вул. Українська, 1-20,
- вул. Хавкіна, 2-74,
- вул. Шполянська, 74-119,
- вул. Ядова 58,
- пров. 1-й Пересипський 1-19,
- пров. Ковиловий, 1-17,
- пров. Крижанівський 1, 28,
- пров. Крушельницької, 1-5А,
- пров. Москеті, 1-11а,
- пров. Отаманського Іони, 1-15,
- пров. Савранський, 5-9,
- пров. Станішевської Марії, 1А-28,
- пров. Шахтинський, 1-24,
- пров. Шебелинський, 1-16,
- узвіз 2-й Пересипський, 1-23.
Роботи до 20:00.
Центральний РЕМ:
- бул. Французький, 29а,
- вул. Базарна, 92-100,
- вул. Велика Арнаутська, 82-111,
- вул. Дальницька, 53, 53/корп.5,
- вул. Єврейська, 36-42А,
- вул. Європейська, 34/36-48А,
- вул. Караванського Святослава, 27-36,
- вул. Мала Арнаутська, 86-113,
- вул. Пастера, 21-50,
- вул. Преображенська, 65-82,
- пров. Покровський, 3, 5,
- пров. Успенський, 3/5-23,
- просп. Українських Героїв, 3-11.
Роботи до 20:00.
Південний РЕМ:
- вул. Бернардацці, 5-37,
- вул. Врожайна, 1-5І,
- вул. Одеської громади, 1-21,
- вул. Окружна, 20в,
- вул. Ромашкова, 71,
- дорога Люстдорфська, 17/4-94,
- дорога Фонтанська, 36-75,
- пров. Кордонний, 16-37а.
Роботи до 20:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, що частина жителів Одещини 3 доби буде без газу. Також ми писали про те, скільки одесити будуть платити за комунальні у листопаді.
