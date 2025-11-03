Планові роботи та аварійні ремонти в Одесі: ситуація з електропостачанням на 3 листопада

Фахівці ремонтують електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

У понеділок, 3 листопада, в Одесі тимчасово припинили електропостачання через планові технічні роботи. Спеціалісти енергетичних служб працюють над усуненням пошкоджень, спричинених ворожими атаками, і роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання. Наразі в регіоні не діють затверджені графіки відключень.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

вул. 1-а Пересипська, 1,

вул. Четверта, 1-36б,

вул. Авангардна, 1-31,

вул. Агрономічна, 1Б-85,

вул. Ананіївська, 1-26А,

вул. Біляївська, 11-11б,

вул. Висока, 1-20,

вул. Дальня, 1-23,

вул. Дорожня, 1а-22,

вул. Івахненко Петра, 9-90А,

вул. Листяна, 1-13,

вул. Літня, 1-41,

вул. Металістів, 1-15,

вул. Мирна, 1-29,

вул. Нежданової, 1-129,

вул. Обривиста, 1-22,

вул. Озерна, 26-66,

вул. Осіння, 1-12,

вул. Павлодарського, 1-76,

вул. Професора Коровицького, 1-151,

вул. Савранська, 1-28,

вул. Світла, 1-14,

вул. Тарутинська, 11-13,

вул. Узікова Станіслава, 1-39,

вул. Українська, 1-20,

вул. Хавкіна, 2-74,

вул. Шполянська, 74-119,

вул. Ядова 58,

пров. 1-й Пересипський 1-19,

пров. Ковиловий, 1-17,

пров. Крижанівський 1, 28,

пров. Крушельницької, 1-5А,

пров. Москеті, 1-11а,

пров. Отаманського Іони, 1-15,

пров. Савранський, 5-9,

пров. Станішевської Марії, 1А-28,

пров. Шахтинський, 1-24,

пров. Шебелинський, 1-16,

узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 20:00.

Центральний РЕМ:

бул. Французький, 29а,

вул. Базарна, 92-100,

вул. Велика Арнаутська, 82-111,

вул. Дальницька, 53, 53/корп.5,

вул. Єврейська, 36-42А,

вул. Європейська, 34/36-48А,

вул. Караванського Святослава, 27-36,

вул. Мала Арнаутська, 86-113,

вул. Пастера, 21-50,

вул. Преображенська, 65-82,

пров. Покровський, 3, 5,

пров. Успенський, 3/5-23,

просп. Українських Героїв, 3-11.

Роботи до 20:00.

Південний РЕМ:

вул. Бернардацці, 5-37,

вул. Врожайна, 1-5І,

вул. Одеської громади, 1-21,

вул. Окружна, 20в,

вул. Ромашкова, 71,

дорога Люстдорфська, 17/4-94,

дорога Фонтанська, 36-75,

пров. Кордонний, 16-37а.

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

</</</