Україна
Масштабне відклчення — де в Одесі сьогодні не буде світла

Масштабне відклчення — де в Одесі сьогодні не буде світла

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 09:56
Оновлено: 09:53
Планові роботи та аварійні ремонти в Одесі: ситуація з електропостачанням на 3 листопада
Фахівці ремонтують електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

У понеділок, 3 листопада, в Одесі тимчасово припинили електропостачання через планові технічні роботи. Спеціалісти енергетичних служб працюють над усуненням пошкоджень, спричинених ворожими атаками, і роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання. Наразі в регіоні не діють затверджені графіки відключень. 

Про це повідомили на офіційному каналі міста

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • вул. 1-а Пересипська, 1,
  • вул. Четверта, 1-36б,
  • вул. Авангардна, 1-31,
  • вул. Агрономічна, 1Б-85,
  • вул. Ананіївська, 1-26А,
  • вул. Біляївська, 11-11б,
  • вул. Висока, 1-20,
  • вул. Дальня, 1-23,
  • вул. Дорожня, 1а-22,
  • вул. Івахненко Петра, 9-90А,
  • вул. Листяна, 1-13,
  • вул. Літня, 1-41,
  • вул. Металістів, 1-15,
  • вул. Мирна, 1-29,
  • вул. Нежданової, 1-129,
  • вул. Обривиста, 1-22,
  • вул. Озерна, 26-66,
  • вул. Осіння, 1-12,
  • вул. Павлодарського, 1-76,
  • вул. Професора Коровицького, 1-151,
  • вул. Савранська, 1-28,
  • вул. Світла, 1-14,
  • вул. Тарутинська, 11-13,
  • вул. Узікова Станіслава, 1-39,
  • вул. Українська, 1-20,
  • вул. Хавкіна, 2-74,
  • вул. Шполянська, 74-119,
  • вул. Ядова 58,
  • пров. 1-й Пересипський 1-19,
  • пров. Ковиловий, 1-17,
  • пров. Крижанівський 1, 28,
  • пров. Крушельницької, 1-5А,
  • пров. Москеті, 1-11а,
  • пров. Отаманського Іони, 1-15,
  • пров. Савранський, 5-9,
  • пров. Станішевської Марії, 1А-28,
  • пров. Шахтинський, 1-24,
  • пров. Шебелинський, 1-16,
  • узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 20:00.

Центральний РЕМ:

  • бул. Французький, 29а,
  • вул. Базарна, 92-100,
  • вул. Велика Арнаутська, 82-111,
  • вул. Дальницька, 53, 53/корп.5,
  • вул. Єврейська, 36-42А,
  • вул. Європейська, 34/36-48А,
  • вул. Караванського Святослава, 27-36,
  • вул. Мала Арнаутська, 86-113,
  • вул. Пастера, 21-50,
  • вул. Преображенська, 65-82,
  • пров. Покровський, 3, 5,
  • пров. Успенський, 3/5-23,
  • просп. Українських Героїв, 3-11.

Роботи до 20:00.

Південний РЕМ:

  • вул. Бернардацці, 5-37,
  • вул. Врожайна, 1-5І,
  • вул. Одеської громади, 1-21,
  • вул. Окружна, 20в,
  • вул. Ромашкова, 71,
  • дорога Люстдорфська, 17/4-94,
  • дорога Фонтанська, 36-75,
  • пров. Кордонний, 16-37а.

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що частина жителів Одещини 3 доби буде без газу. Також ми писали про те, скільки одесити будуть платити за комунальні у листопаді.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
