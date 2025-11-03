Плановые работы и аварийные ремонты в Одессе: ситуация с электроснабжением на 3 ноября

Специалисты ремонтируют электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

В понедельник, 3 ноября, в Одессе временно прекратили электроснабжение из-за плановых технических работ. Специалисты энергетических служб работают над устранением повреждений, вызванных вражескими атаками, и делают все возможное для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения. Сейчас в регионе не действуют утвержденные графики отключений.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

ул. 1-я Пересыпская, 1,

ул. Четвертая, 1-36б,

ул. Авангардная, 1-31,

ул. Агрономическая, 1Б-85,

ул. Ананиевская, 1-26А,

ул. Беляевская, 11-11б,

ул. Высокая, 1-20,

ул. Дальняя, 1-23,

ул. Дорожная, 1а-22,

ул. Ивахненко Петра, 9-90А,

ул. Лиственная, 1-13,

ул. Летняя, 1-41,

ул. Металлистов, 1-15,

ул. Мирная, 1-29,

ул. Неждановой, 1-129,

ул. Обрывистая, 1-22,

ул. Озерная, 26-66,

ул. Осенняя, 1-12,

ул. Павлодарского, 1-76,

ул. Профессора Коровицкого, 1-151,

ул. Савранская, 1-28,

ул. Светлая, 1-14,

ул. Тарутинская, 11-13,

ул. Узикова Станислава, 1-39,

ул. Украинская, 1-20,

ул. Хавкина, 2-74,

ул. Шполянская, 74-119,

ул. Ядова 58,

переулок 1-й Пересыпский 1-19,

переулок Ковыльный, 1-17,

переулок Крыжановский 1, 28,

переулок Крушельницкой, 1-5А,

переулок Москеты, 1-11а,

переулок Атаманского Ионы, 1-15,

переулок Савранский, 5-9,

переулок Станишевской Марии, 1А-28,

переулок Шахтинский, 1-24,

переулок Шебелинский, 1-16,

спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 20:00.

Центральный РЭС:

бул. Французский, 29а,

ул. Базарная, 92-100,

ул. Большая Арнаутская, 82-111,

ул. Дальницкая, 53, 53/корп.5,

ул. Еврейская, 36-42А,

ул. Европейская, 34/36-48А,

ул. Караванского Святослава, 27-36,

ул. Малая Арнаутская, 86-113,

ул. Пастера, 21-50,

ул. Преображенская, 65-82,

переулок Покровский, 3, 5,

переулок Успенский, 3/5-23,

просп. Украинских Героев, 3-11.

Работы до 20:00.

Южный РЭС:

ул. Бернардацци, 5-37,

ул. Урожайная, 1-5И,

ул. Одесской общины, 1-21,

ул. Окружная, 20в,

ул. Ромашковая, 71,

дорога Люстдорфская, 17/4-94,

дорога Фонтанская, 36-75,

переулок Кордонный, 16-37а.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, что часть жителей Одесской области 3 суток будет без газа. Также мы писали о том, сколько одесситы будут платить за коммунальные в ноябре.

