Масштабное отключение — где в Одессе сегодня не будет света

Масштабное отключение — где в Одессе сегодня не будет света

Дата публикации 3 ноября 2025 09:56
обновлено: 09:53
Плановые работы и аварийные ремонты в Одессе: ситуация с электроснабжением на 3 ноября
Специалисты ремонтируют электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

В понедельник, 3 ноября, в Одессе временно прекратили электроснабжение из-за плановых технических работ. Специалисты энергетических служб работают над устранением повреждений, вызванных вражескими атаками, и делают все возможное для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения. Сейчас в регионе не действуют утвержденные графики отключений.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

  • ул. 1-я Пересыпская, 1,
  • ул. Четвертая, 1-36б,
  • ул. Авангардная, 1-31,
  • ул. Агрономическая, 1Б-85,
  • ул. Ананиевская, 1-26А,
  • ул. Беляевская, 11-11б,
  • ул. Высокая, 1-20,
  • ул. Дальняя, 1-23,
  • ул. Дорожная, 1а-22,
  • ул. Ивахненко Петра, 9-90А,
  • ул. Лиственная, 1-13,
  • ул. Летняя, 1-41,
  • ул. Металлистов, 1-15,
  • ул. Мирная, 1-29,
  • ул. Неждановой, 1-129,
  • ул. Обрывистая, 1-22,
  • ул. Озерная, 26-66,
  • ул. Осенняя, 1-12,
  • ул. Павлодарского, 1-76,
  • ул. Профессора Коровицкого, 1-151,
  • ул. Савранская, 1-28,
  • ул. Светлая, 1-14,
  • ул. Тарутинская, 11-13,
  • ул. Узикова Станислава, 1-39,
  • ул. Украинская, 1-20,
  • ул. Хавкина, 2-74,
  • ул. Шполянская, 74-119,
  • ул. Ядова 58,
  • переулок 1-й Пересыпский 1-19,
  • переулок Ковыльный, 1-17,
  • переулок Крыжановский 1, 28,
  • переулок Крушельницкой, 1-5А,
  • переулок Москеты, 1-11а,
  • переулок Атаманского Ионы, 1-15,
  • переулок Савранский, 5-9,
  • переулок Станишевской Марии, 1А-28,
  • переулок Шахтинский, 1-24,
  • переулок Шебелинский, 1-16,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 20:00.

Центральный РЭС:

  • бул. Французский, 29а,
  • ул. Базарная, 92-100,
  • ул. Большая Арнаутская, 82-111,
  • ул. Дальницкая, 53, 53/корп.5,
  • ул. Еврейская, 36-42А,
  • ул. Европейская, 34/36-48А,
  • ул. Караванского Святослава, 27-36,
  • ул. Малая Арнаутская, 86-113,
  • ул. Пастера, 21-50,
  • ул. Преображенская, 65-82,
  • переулок Покровский, 3, 5,
  • переулок Успенский, 3/5-23,
  • просп. Украинских Героев, 3-11.

Работы до 20:00.

Южный РЭС:

  • ул. Бернардацци, 5-37,
  • ул. Урожайная, 1-5И,
  • ул. Одесской общины, 1-21,
  • ул. Окружная, 20в,
  • ул. Ромашковая, 71,
  • дорога Люстдорфская, 17/4-94,
  • дорога Фонтанская, 36-75,
  • переулок Кордонный, 16-37а.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, что часть жителей Одесской области 3 суток будет без газа. Также мы писали о том, сколько одесситы будут платить за коммунальные в ноябре.

