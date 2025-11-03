Плановые работы и аварийные ремонты в Одессе: ситуация с электроснабжением на 3 ноября

Масштабное отключение — где в Одессе сегодня не будет света
В понедельник, 3 ноября, в Одессе временно прекратили электроснабжение из-за плановых технических работ. Специалисты энергетических служб работают над устранением повреждений, вызванных вражескими атаками, и делают все возможное для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения. Сейчас в регионе не действуют утвержденные графики отключений.
Об этом сообщили на официальном канале города.
Где нет света в Одессе
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:
Северный РЭС:
- ул. 1-я Пересыпская, 1,
- ул. Четвертая, 1-36б,
- ул. Авангардная, 1-31,
- ул. Агрономическая, 1Б-85,
- ул. Ананиевская, 1-26А,
- ул. Беляевская, 11-11б,
- ул. Высокая, 1-20,
- ул. Дальняя, 1-23,
- ул. Дорожная, 1а-22,
- ул. Ивахненко Петра, 9-90А,
- ул. Лиственная, 1-13,
- ул. Летняя, 1-41,
- ул. Металлистов, 1-15,
- ул. Мирная, 1-29,
- ул. Неждановой, 1-129,
- ул. Обрывистая, 1-22,
- ул. Озерная, 26-66,
- ул. Осенняя, 1-12,
- ул. Павлодарского, 1-76,
- ул. Профессора Коровицкого, 1-151,
- ул. Савранская, 1-28,
- ул. Светлая, 1-14,
- ул. Тарутинская, 11-13,
- ул. Узикова Станислава, 1-39,
- ул. Украинская, 1-20,
- ул. Хавкина, 2-74,
- ул. Шполянская, 74-119,
- ул. Ядова 58,
- переулок 1-й Пересыпский 1-19,
- переулок Ковыльный, 1-17,
- переулок Крыжановский 1, 28,
- переулок Крушельницкой, 1-5А,
- переулок Москеты, 1-11а,
- переулок Атаманского Ионы, 1-15,
- переулок Савранский, 5-9,
- переулок Станишевской Марии, 1А-28,
- переулок Шахтинский, 1-24,
- переулок Шебелинский, 1-16,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Работы до 20:00.
Центральный РЭС:
- бул. Французский, 29а,
- ул. Базарная, 92-100,
- ул. Большая Арнаутская, 82-111,
- ул. Дальницкая, 53, 53/корп.5,
- ул. Еврейская, 36-42А,
- ул. Европейская, 34/36-48А,
- ул. Караванского Святослава, 27-36,
- ул. Малая Арнаутская, 86-113,
- ул. Пастера, 21-50,
- ул. Преображенская, 65-82,
- переулок Покровский, 3, 5,
- переулок Успенский, 3/5-23,
- просп. Украинских Героев, 3-11.
Работы до 20:00.
Южный РЭС:
- ул. Бернардацци, 5-37,
- ул. Урожайная, 1-5И,
- ул. Одесской общины, 1-21,
- ул. Окружная, 20в,
- ул. Ромашковая, 71,
- дорога Люстдорфская, 17/4-94,
- дорога Фонтанская, 36-75,
- переулок Кордонный, 16-37а.
Работы до 20:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
