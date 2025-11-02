Видео
Україна
Видео

Трое суток не будет газа на Одесчине — где именно

Трое суток не будет газа на Одесчине — где именно

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 14:16
обновлено: 15:19
В Александровке и Малодолинском отключат газ на несколько дней
Огонь в газовой плите. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В двух населенных пунктах в Одесской области временно остановят подачу газа. Это нужно для проведения неотложных ремонтных работ на газопроводе высокого давления. Отключение продлится несколько дней, после чего поставки возобновят.

Об этом сообщили в пресс-службе Малодолинской сельской администрации Черноморского городского совета.

Читайте также:

Отключение газа

С 4 по 7 ноября в поселке Александровка и селе Малодолинское приостановят газоснабжение. Причина — ремонтные работы на газопроводе высокого давления, которые требуют полного прекращения подачи газа для безопасного выполнения работ. После завершения ремонта газовщики начнут пуск газа ориентировочно с 10:00 7 ноября.

Для восстановления подачи работникам газового хозяйства необходимо получить доступ к оборудованию всех потребителей. Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее перекрыть краны подачи газа в домах.

Напомним, мы сообщали, что на Николаевщине готовят альтернативные источники отопления. Также мы писали о том, сколько одесситы будут платить за коммунальные в этом месяце.

Одесса Одесская область газоснабжение Новости Одессы отключения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
