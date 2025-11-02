В Александровке и Малодолинском отключат газ на несколько дней

Огонь в газовой плите. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В двух населенных пунктах в Одесской области временно остановят подачу газа. Это нужно для проведения неотложных ремонтных работ на газопроводе высокого давления. Отключение продлится несколько дней, после чего поставки возобновят.

Об этом сообщили в пресс-службе Малодолинской сельской администрации Черноморского городского совета.

Отключение газа

С 4 по 7 ноября в поселке Александровка и селе Малодолинское приостановят газоснабжение. Причина — ремонтные работы на газопроводе высокого давления, которые требуют полного прекращения подачи газа для безопасного выполнения работ. После завершения ремонта газовщики начнут пуск газа ориентировочно с 10:00 7 ноября.

Для восстановления подачи работникам газового хозяйства необходимо получить доступ к оборудованию всех потребителей. Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее перекрыть краны подачи газа в домах.

