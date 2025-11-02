В Олександрівці та Малодолинському відключать газ на кілька днів

Три доби не буде газу на Одещині — де саме
У двох населених пунктах в Одеській області тимчасово зупинять подачу газу. Це потрібно для проведення невідкладних ремонтних робіт на газопроводі високого тиску. Відключення триватиме кілька днів, після чого постачання відновлять.
Про це повідомили у пресслужбі Малодолинської сільської адміністрації Чорноморської міської ради.
Відключення газу
З 4 по 7 листопада у селищі Олександрівка та селі Малодолинське призупинять газопостачання. Причина — ремонтні роботи на газопроводі високого тиску, які потребують повного припинення подачі газу для безпечного виконання робіт. Після завершення ремонту газівники розпочнуть пуск газу орієнтовно з 10:00 7 листопада.
Для відновлення подачі працівникам газового господарства необхідно отримати доступ до обладнання всіх споживачів. Мешканців просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей і заздалегідь перекрити крани подачі газу в оселях.
