В Олександрівці та Малодолинському відключать газ на кілька днів

У двох населених пунктах в Одеській області тимчасово зупинять подачу газу. Це потрібно для проведення невідкладних ремонтних робіт на газопроводі високого тиску. Відключення триватиме кілька днів, після чого постачання відновлять.

Про це повідомили у пресслужбі Малодолинської сільської адміністрації Чорноморської міської ради.

З 4 по 7 листопада у селищі Олександрівка та селі Малодолинське призупинять газопостачання. Причина — ремонтні роботи на газопроводі високого тиску, які потребують повного припинення подачі газу для безпечного виконання робіт. Після завершення ремонту газівники розпочнуть пуск газу орієнтовно з 10:00 7 листопада.

Для відновлення подачі працівникам газового господарства необхідно отримати доступ до обладнання всіх споживачів. Мешканців просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей і заздалегідь перекрити крани подачі газу в оселях.

