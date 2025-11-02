Відео
Головна Одеса Три доби не буде газу на Одещині — де саме

Три доби не буде газу на Одещині — де саме

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 14:16
Оновлено: 15:19
В Олександрівці та Малодолинському відключать газ на кілька днів
Вогонь у газовій плиті. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У двох населених пунктах в Одеській області тимчасово зупинять подачу газу. Це потрібно для проведення невідкладних ремонтних робіт на газопроводі високого тиску. Відключення триватиме кілька днів, після чого постачання відновлять.

Про це повідомили у пресслужбі Малодолинської сільської адміністрації Чорноморської міської ради.

Читайте також:

Відключення газу

З 4 по 7 листопада у селищі Олександрівка та селі Малодолинське призупинять газопостачання. Причина — ремонтні роботи на газопроводі високого тиску, які потребують повного припинення подачі газу для безпечного виконання робіт. Після завершення ремонту газівники розпочнуть пуск газу орієнтовно з 10:00 7 листопада.

Для відновлення подачі працівникам газового господарства необхідно отримати доступ до обладнання всіх споживачів. Мешканців просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей і заздалегідь перекрити крани подачі газу в оселях.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Миколаївщині готують альтернативні джерела опалення. Також ми писали про те, скільки одесити платитимуть за комунальні у цьому місяці.

Одеса Одеська область газопостачання Новини Одеси відключення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
