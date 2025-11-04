В Одесі тимчасово закриють бюветний комплекс через ремонт: поради для мешканців

Пляшка з водою у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі декілька днів не працюватиме один із бюветних комплексів. У цьому місці проводитимуть ремонтні роботи. Одеситам рекомендують скористатися найближчими альтернативними бюветами.

Про це повідомили на каналі ЖКС Одеси.

Коли відновить роботу

В Одесі на вулиці Дальницька, 25, з 5 по 6 листопада 2025 року не працюватиме бювет. Відновлять роботу бювету після завершення ремонту, орієнтовно ввечері. Одесити знову зможуть користуватися комплексом лише після завершення необхідних заходів.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

в декількох населених пунктах Одещини три доби не буде газу. Також ми писали про те, як в Одесі сьогодні діятимуть графіки відключень світла.