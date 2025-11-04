В Одесі тимчасово закриють бюветний комплекс через ремонт: поради для мешканців

В Одесі не працюватимуть бювети — які саме
В Одесі декілька днів не працюватиме один із бюветних комплексів. У цьому місці проводитимуть ремонтні роботи. Одеситам рекомендують скористатися найближчими альтернативними бюветами.
Про це повідомили на каналі ЖКС Одеси.
Коли відновить роботу
В Одесі на вулиці Дальницька, 25, з 5 по 6 листопада 2025 року не працюватиме бювет. Відновлять роботу бювету після завершення ремонту, орієнтовно ввечері. Одесити знову зможуть користуватися комплексом лише після завершення необхідних заходів.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, ми повідомляли, що в декількох населених пунктах Одещини три доби не буде газу. Також ми писали про те, як в Одесі сьогодні діятимуть графіки відключень світла.
Читайте Новини.LIVE!