Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Графіки відключень в Одесі — як вимикатимуть світло завтра

Графіки відключень в Одесі — як вимикатимуть світло завтра

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 20:46
Оновлено: 21:08
Енергетики Одещини працюють над відновленням мереж: планових відключень 4 листопада не передбачено
Дівчата гуляють нічною вулицею Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині енергетики продовжують цілодобово працювати над відновленням електромереж, пошкоджених внаслідок російських ударів. Вони намагаються забезпечити стабільне електропостачання для мешканців міста та області. Наразі на вівторок, 4 листопада, планових відключень електроенергії не заплановано, однак можливі аварійні вимкнення. 

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Реклама
Читайте також:

Екстрені відключення світла в Одеській області

Через складнощі у роботі регіональної електромережі можливі раптові аварійні відключення електроенергії, через що офіційні графіки можуть не завжди відповідати реальним обставинам. Мешканцям рекомендують уважно ставитися до споживання електрики та дотримуватися правил економії. Фахівці енергетичної галузі працюють безперервно, аби якнайшвидше відновити електропостачання, а актуальні відомості про терміни ліквідації несправностей будуть своєчасно оприлюднюватися. Паралельно продовжують діяти планові відключення, згідно з встановленим розкладом, який можна перевірити на офіційних сайтах та в спеціальних чат-ботах.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • з сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • з чат-бота у Telegram;
  • з приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки одесити будуть платити за комуналку у листопаді. Також ми писали, що частина Одещини три доби буде без газу.  

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації