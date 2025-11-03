Енергетики Одещини працюють над відновленням мереж: планових відключень 4 листопада не передбачено

Дівчата гуляють нічною вулицею Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині енергетики продовжують цілодобово працювати над відновленням електромереж, пошкоджених внаслідок російських ударів. Вони намагаються забезпечити стабільне електропостачання для мешканців міста та області. Наразі на вівторок, 4 листопада, планових відключень електроенергії не заплановано, однак можливі аварійні вимкнення.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Екстрені відключення світла в Одеській області

Через складнощі у роботі регіональної електромережі можливі раптові аварійні відключення електроенергії, через що офіційні графіки можуть не завжди відповідати реальним обставинам. Мешканцям рекомендують уважно ставитися до споживання електрики та дотримуватися правил економії. Фахівці енергетичної галузі працюють безперервно, аби якнайшвидше відновити електропостачання, а актуальні відомості про терміни ліквідації несправностей будуть своєчасно оприлюднюватися. Паралельно продовжують діяти планові відключення, згідно з встановленим розкладом, який можна перевірити на офіційних сайтах та в спеціальних чат-ботах.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

з сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

з чат-бота у Telegram;

з приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки одесити будуть платити за комуналку у листопаді. Також ми писали, що частина Одещини три доби буде без газу.