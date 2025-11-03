Энергетики Одесской области работают над восстановлением сетей: плановых отключений 4 ноября не предусмотрено

Девушки гуляют по ночной улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области энергетики продолжают круглосуточно работать над восстановлением электросетей, поврежденных в результате российских ударов. Они пытаются обеспечить стабильное электроснабжение для жителей города и области. Сейчас на вторник, 4 ноября, плановых отключений электроэнергии не запланировано, однако возможны аварийные отключения.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Реклама

Читайте также:

Экстренные отключения света в Одесской области

Из-за сложностей в работе региональной электросети возможны внезапные аварийные отключения электроэнергии, из-за чего официальные графики могут не всегда соответствовать реальным обстоятельствам. Жителям рекомендуют внимательно относиться к потреблению электричества и соблюдать правила экономии. Специалисты энергетической отрасли работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение, а актуальные сведения о сроках ликвидации неисправностей будут своевременно обнародоваться. Параллельно продолжают действовать плановые отключения, согласно установленному расписанию, которое можно проверить на официальных сайтах и в специальных чат-ботах.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

с сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

из чат-бота в Telegram;

из личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, сколько одесситы будут платить за коммуналку в ноябре. Также мы писали, что часть Одесской области трое суток будет без газа.