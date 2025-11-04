В Одессе временно закроют бюветный комплекс из-за ремонта: советы для жителей

В Одессе не будут работать бюветы — какие именно
В Одессе несколько дней не будет работать один из бюветных комплексов, в этом месте будут проводить ремонтные работы. Одесситам рекомендуют воспользоваться ближайшими альтернативными бюветами.
Об этом сообщили на канале ЖКСОдессы.
Когда возобновит работу
В Одессе на улице Дальницкая, 25, с 5 по 6 ноября 2025 года не будет работать бювет. Возобновят работу бювета после завершения ремонта, ориентировочно вечером. Одесситы снова смогут пользоваться комплексом только после завершения необходимых мероприятий.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
