В Одессе временно закроют бюветный комплекс из-за ремонта: советы для жителей

В Одессе несколько дней не будет работать один из бюветных комплексов, в этом месте будут проводить ремонтные работы. Одесситам рекомендуют воспользоваться ближайшими альтернативными бюветами.

Об этом сообщили на канале ЖКСОдессы.

Когда возобновит работу

В Одессе на улице Дальницкая, 25, с 5 по 6 ноября 2025 года не будет работать бювет. Возобновят работу бювета после завершения ремонта, ориентировочно вечером. Одесситы снова смогут пользоваться комплексом только после завершения необходимых мероприятий.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

