Отключение света в Одессе — какие графики дали на завтра

Дата публикации 4 ноября 2025 20:46
обновлено: 20:55
Одесская область 5 ноября: восстановление электросетей и возможные аварийные отключения
Ночная улица в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области энергетики круглосуточно работают над восстановлением электросетей, поврежденных в результате ракетных ударов российских войск. Их цель — обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение для жителей города и области. В среду, 5 ноября, запланированы графики отключений света, кроме того возможны внеплановые аварийные отключения.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Графики света

Графики света

Завтра, 5 ноября, с 07:00 до 21:00 будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии объемом от 1 до 2 очередей из-за последствий ракетно-дроновой атаки 30 октября. Время и объем отключений могут меняться. Для стабилизации работы системы введены на завтра также графики отключений электроэнергии. По информации Укрэнерго, 5 ноября в Одесской области отключения будут происходить по следующему графику:

Графіки відключень світла на Одещині 5 листопада
Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК
Графіки відключень світла на Одещині 5 листопада
Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК


Экстренные отключения света в Одесской области

Из-за осложнений в работе региональной электросети возможны неожиданные аварийные отключения электроэнергии, из-за чего официальные графики могут не всегда совпадать с фактическим положением дел. Жителям рекомендуют ответственно относиться к использованию электричества и соблюдать правила энергосбережения. Энергетические специалисты работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить поставки, а актуальная информация о сроках устранения неисправностей будет своевременно обнародоваться. В то же время продолжают действовать плановые отключения по установленному расписанию, которое можно проверить на официальных ресурсах и в специализированных чат-ботах.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • с сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • из чат-бота в Telegram;
  • из личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одессе два дня не будет работать бювет. Также мы писали, что часть Одесской области трое суток будет без газа..

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
