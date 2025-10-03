Оперативна інформація про відключення світла в Одесі 4 жовтня – відсутність планових вимкнень

Машина їде нічною вулицею Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергетики продовжують усувати наслідки ракетних і дронових ударів в Одесі. За офіційною інформацією, 4 жовтня тимчасових відключень електропостачання у місті не планується.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Де дізнатися графіки

Споживання електроенергії в Україні тримається на стабільно високому рівні. Станом на ранок воно залишається таким же, як і попереднього робочого дня. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми писали про те, скільки одесити будуть платити за газ у цьому місяці. Також ми повідомляли про те, у скільки обійдуться комунальні жителям Одеси у жовтні.

