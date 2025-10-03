Оперативна інформація про відключення світла в Одесі 4 жовтня – відсутність планових вимкнень

Графіки відключень світла в Одесі — чи водитимуть їх завтра
Енергетики продовжують усувати наслідки ракетних і дронових ударів в Одесі. За офіційною інформацією, 4 жовтня тимчасових відключень електропостачання у місті не планується.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
Споживання електроенергії в Україні тримається на стабільно високому рівні. Станом на ранок воно залишається таким же, як і попереднього робочого дня. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
