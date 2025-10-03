Оперативная информация об отключении света в Одессе 4 октября - отсутствие плановых отключений

Машина едет по ночной улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Энергетики продолжают устранять последствия ракетных и дроновых ударов в Одессе. По официальной информации, 4 октября временных отключений электроснабжения в городе не планируется.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Где узнать графики

Потребление электроэнергии в Украине держится на стабильно высоком уровне. По состоянию на утро оно остается таким же, как и в предыдущий рабочий день.В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали о том, сколько одесситы будут платить за газ в этом месяце. Также мы сообщали о том, во сколько обойдутся коммунальные жителям Одессы в октябре.