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Графіки відключень світла в Одесі — чого чекати у суботу

11 жовтня 2024 21:30
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Графіки відключень світла на 12 жовтня
Електрики у робочому одязі. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

На суботу, 12 жовтня, в Одеській області не передбачено стабілізаційних відключень світла. Однак у разі підвищення навантаження на енергосистему можуть бути активовані графіки, які розподілятимуть споживачів на шість груп для поетапного постачання світла.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

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Інформація щодо обмеження світла. Фото: скриншот

Можливі відключення: як діяти одеситам

Графіки передбачають три рівні ситуацій: гарантована наявність світла (білий колір), гарантовані відключення (сірий колір) та можливі відключення (світло-сірий колір).

Відключення світла Одеса 7 вересня, група 1
Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 7 вересня, група 2
Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

У періоди з підвищеним ризиком, а саме з 10:00 до 16:00, енергетики рекомендують одеситам знизити використання потужних електроприладів і не користуватися ліфтами. 

Відключення світла Одеса 7 вересня, група 3
Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 7 вересня, група 4
Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.
Відключення світла Одеса 7 вересня, група 5
Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 7 вересня, група 6
Графік відключень для групи 6. Фото: ДТЕК

Раніше ми повідомляли, за якої умови Україна проведе зиму без стабілізаційних відключень світла.

Також мешканцям Києва частково компенсують вартість генераторів. Але не більше визначеної суми.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла графіки відключень світла

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