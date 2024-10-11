Графіки відключень світла на 12 жовтня

Графіки відключень світла в Одесі — чого чекати у суботу
На суботу, 12 жовтня, в Одеській області не передбачено стабілізаційних відключень світла. Однак у разі підвищення навантаження на енергосистему можуть бути активовані графіки, які розподілятимуть споживачів на шість груп для поетапного постачання світла.
Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.
Можливі відключення: як діяти одеситам
Графіки передбачають три рівні ситуацій: гарантована наявність світла (білий колір), гарантовані відключення (сірий колір) та можливі відключення (світло-сірий колір).
У періоди з підвищеним ризиком, а саме з 10:00 до 16:00, енергетики рекомендують одеситам знизити використання потужних електроприладів і не користуватися ліфтами.
Де дізнатися графіки
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
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