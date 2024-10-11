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Графики отключений света в Одессе — чего ждать в субботу

11 октября 2024 21:30
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Графики отключения света на 12 октября
Электрики в рабочей одежде. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На субботу, 12 октября, в Одесской области не предусмотрено стабилизационных отключений света. Однако при повышении нагрузки на энергосистему могут быть активированы графики, которые будут распределять потребителей на шесть групп для поэтапной поставки света.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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Информация об ограничении света. Фото: скриншот

Возможные отключения: как действовать одесситам

Графики предусматривают три уровня ситуаций: гарантированное наличие света (белый цвет), гарантированные отключения (серый цвет) и возможные отключения (светло-серый цвет).

Отключение света Одесса 7 сентября, группа 1
График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 2
График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

В периоды с повышенным риском, а именно с 10.00 до 16.00, энергетики рекомендуют одесситам снизить использование мощных электроприборов и не пользоваться лифтами.

Отключение света Одесса 7 сентября, группа 3
График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 4
График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота вViber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 5
График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 6
График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

Ранее мы сообщали, при каком условии Украина проведет зиму без стабилизационных отключений света.

Также жителям Киева частично компенсируют стоимость генераторов. Но не больше определенной суммы.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света графики отключений света

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