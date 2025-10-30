Відео
Графіки відключень в Одесі — як завтра даватимуть світло

Графіки відключень в Одесі — як завтра даватимуть світло

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 20:46
Оновлено: 20:59
Відключення світла після ночі атак 30 жовтня: ситуація в Одеському регіоні
Будинок в Одесі під час вимкнення світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після атаки на Україну вночі, 30 жовтня, у всіх регіонах ввели графіки відключень світла. На Одещині фахівці цілодобово працюють над ліквідацією наслідків пошкоджень енергетичних об’єктів, спричинених російськими обстрілами. Спеціалісти докладають максимум зусиль для забезпечення стабільного електропостачання жителям Одеси та області. На 31 жовтня заплановані відключення світла, крім того, можливі аварійні знеструмлення.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Читайте також:

Графіки світла

Сьогодні до 22:00 діють погодинні відключення електроенергії обсягом від 1 до 2 черг через наслідки ракетно-дронової атаки 30 жовтня. Час та обсяг відключень можуть змінюватися. Для стабілізації роботи системи запроваджено на завтра також графіки відключень електроенергії. За інформацією Укренерго, 31 жовтня в Одеській області відключення відбуватимуться за таким графіком:

Графіки відключень світла на Одещині
Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК
Графіки відключень світла на Одещині
Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Щоб дізнатися, в якій ви групі, потрібно перейти за посиланням. Вказати свій населений пункт. Ввести вулицю та номер будинку. На екрані зʼявиться ваш графік відключень. Також стежте за повідомленням на офіційній сторінці ДТЕК у Facebook.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • з сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • з чат-бота у Telegram;
  • з приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що по всій Україні вводять графіки відключень світла. Також ми писали, що у міськраді Вінниці назвали наслідки удару по енергетиці.  

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
