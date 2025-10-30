Отключение света после ночи атак 30 октября: ситуация в Одесском регионе

Графики отключений в Одессе — как завтра будут давать свет
После атаки на Украину ночью, 30 октября, во всех регионах ввели графики отключений света. В Одесской области специалисты круглосуточно работают над ликвидацией последствий повреждений энергетических объектов, вызванных российскими обстрелами. Специалисты прилагают максимум усилий для обеспечения стабильного электроснабжения жителей Одессы и области. На 31 октября запланированные отключения света, кроме того, возможны аварийные обесточения.
Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.
Графики света
Сегодня до 22:00 действуют почасовые отключения электроэнергии объемом от 1 до 2 очередей из-за последствий ракетно-дроновой атаки 30 октября. Время и объем отключения могут изменяться. Для стабилизации работы системы введены на завтра также графики отключений электроэнергии. По информации Укрэнерго, 31 октября в Одесской области отключения будут происходить по следующему графику:
Где узнать графики
В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.
Чтобы узнать, в какой вы группе, нужно перейти по ссылке. Указать свой населенный пункт. Ввести улицу и номер дома. На экране появится ваш график отключений. Также следите за сообщением на официальной странице ДТЭК в Facebook.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- с сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- из чат-бота в Telegram;
- из личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, мы сообщали, что по всей Украине вводятся графики отключений света. Мы писали, что в горсовете Винницы назвали последствия удара по энергетике..
