Отключение света после ночи атак 30 октября: ситуация в Одесском регионе

После атаки на Украину ночью, 30 октября, во всех регионах ввели графики отключений света. В Одесской области специалисты круглосуточно работают над ликвидацией последствий повреждений энергетических объектов, вызванных российскими обстрелами. Специалисты прилагают максимум усилий для обеспечения стабильного электроснабжения жителей Одессы и области. На 31 октября запланированные отключения света, кроме того, возможны аварийные обесточения.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Графики света

Сегодня до 22:00 действуют почасовые отключения электроэнергии объемом от 1 до 2 очередей из-за последствий ракетно-дроновой атаки 30 октября. Время и объем отключения могут изменяться. Для стабилизации работы системы введены на завтра также графики отключений электроэнергии. По информации Укрэнерго, 31 октября в Одесской области отключения будут происходить по следующему графику:

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Чтобы узнать, в какой вы группе, нужно перейти по ссылке. Указать свой населенный пункт. Ввести улицу и номер дома. На экране появится ваш график отключений. Также следите за сообщением на официальной странице ДТЭК в Facebook.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

с сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

из чат-бота в Telegram;

из личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что по всей Украине вводятся графики отключений света. Мы писали, что в горсовете Винницы назвали последствия удара по энергетике..