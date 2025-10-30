Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Графики отключений в Одессе — как завтра будут давать свет

Графики отключений в Одессе — как завтра будут давать свет

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 20:46
обновлено: 20:59
Отключение света после ночи атак 30 октября: ситуация в Одесском регионе
Дом в Одессе во время отключения света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После атаки на Украину ночью, 30 октября, во всех регионах ввели графики отключений света. В Одесской области специалисты круглосуточно работают над ликвидацией последствий повреждений энергетических объектов, вызванных российскими обстрелами. Специалисты прилагают максимум усилий для обеспечения стабильного электроснабжения жителей Одессы и области. На 31 октября запланированные отключения света, кроме того, возможны аварийные обесточения.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Реклама
Читайте также:

Графики света

Сегодня до 22:00 действуют почасовые отключения электроэнергии объемом от 1 до 2 очередей из-за последствий ракетно-дроновой атаки 30 октября. Время и объем отключения могут изменяться. Для стабилизации работы системы введены на завтра также графики отключений электроэнергии. По информации Укрэнерго, 31 октября в Одесской области отключения будут происходить по следующему графику:

Графіки відключень світла на Одещині
Время отключения света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК
Графіки відключень світла на Одещині
Время отключения света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Чтобы узнать, в какой вы группе, нужно перейти по ссылке. Указать свой населенный пункт. Ввести улицу и номер дома. На экране появится ваш график отключений. Также следите за сообщением на официальной странице ДТЭК в Facebook.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • с сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • из чат-бота в Telegram;
  • из личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что по всей Украине вводятся графики отключений света. Мы писали, что в горсовете Винницы назвали последствия удара по энергетике..

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации