Енергетики Одеської області усувають наслідки атак: погодинні відключення світла 12 листопада

Люди на вулиці вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській області енергетики цілодобово усувають наслідки ворожих атак, які пошкодили енергомережі, щоб відновити стабільне електропостачання для мешканців. Через це на середу, 12 листопада, по регіону та країні заплановані погодинні відключення світла.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Графіки світла

Завтра, 12 листопада, з 00:00 до 23:59 заплановані погодинні відключення електроенергії на 2–4 черг через наслідки ракетно-дронових атак. Час і тривалість відключень можуть коригуватися.

Екстрені відключення світла в Одеській області

Через перебої в роботі місцевих електромереж можливі несподівані аварійні відключення світла, коли фактичні вимкнення можуть не збігатися з офіційним графіком. Мешканців закликають економно використовувати електроенергію та дотримуватися правил енергозбереження. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити стабільне постачання, а оновлену інформацію про терміни відновлення можна знайти на офіційних ресурсах. Плановий графік відключень залишається чинним і доступний на сайтах компаній або через чат-боти.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

з сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

з чат-бота у Telegram;

з приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, яка ситуація в українській енергетиці після російських атак. Також ми писали про те, як діятимуть графіки по Україні завтра.