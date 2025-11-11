Одещина - оновлення графіків відключень світла на 11 листопада

Фахівець біля електромереж. Фото ілюстративне: ДТЕК

На Одещині фахівці енергетичних служб безперервно працюють над ліквідацією наслідків російських обстрілів, які пошкодили енергетичну інфраструктуру. Ремонтні бригади продовжують відновлювати мережі, щоб якнайшвидше повернути стабільне електропостачання мешканцям області. Станом на вівторок, 11 листопада, в Україні, зокрема й в Одеській області, оновили графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Графіки світла

Сьогодні, 11 листопада, в Одеській області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії у межах 2–4 черг. Обмеження запроваджені через наслідки ракетних і дронових атак. Тривалість та кількість відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Як повідомляє ДТЕК, до кінця дня для регіону передбачено такий розклад вимкнень:

Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК

Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК

Екстрені відключення світла в Одеській області

Унаслідок нестабільної роботи місцевих електромереж можуть траплятися раптові аварійні вимкнення світла. У такі періоди фактичні відключення можуть відрізнятися від запланованого графіка. Мешканців просять ощадно користуватися електроенергією та дотримуватися порад щодо енергозбереження. Фахівці енергетичних служб працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Актуальні дані про хід ремонтів та терміни відновлення публікуються на офіційних платформах. При цьому діють графіки планових вимкнень, ознайомитися з якими можна на сайтах енергокомпаній або через чат-боти.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

з сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

з чат-бота у Telegram;

з приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як можна врятувати енергосистему взимку. Також ми писали про те, чи зменшаться суми у платіжках за світло під час графіків.