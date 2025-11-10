Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Оновлені графіки відключень в Одесі — коли буде світло

Оновлені графіки відключень в Одесі — коли буде світло

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 13:35
Оновлено: 13:35
Графік відключень електроенергії в Одеській області на 10 листопада - оновлені планові вимкнення ДТЕК
Фахівець перевіряє обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Через удари по енергетичній інфраструктурі в різних регіонах України діють графіки відключення електроенергії. По багатьом регіонам, зокрема для Одещини на 10 листопада оновили час планових відключень.

Оновлені графіки з'явилися сьогодні, 10 листопада, на офіційному сайті ДТЕК.

Реклама
Читайте також:

Графіки світла

Сьогодні, 10 листопада, до 23:59 в Одеській області діятимуть погодинні графіки вимкнення електроенергії — від 2 до 4 черг. Причина — наслідки ракетних і дронових атак. Час та обсяги відключень можуть коригуватися. За даними ДТЕК, наразі вони діють за таким розкладом:

Графіки відключень світла на Одещині на 10 листопада
Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК
Графіки відключень світла на Одещині на 10 листопада
Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там доступні графіки, коли є обмеження.

Окрім цього, можливі й аварійні відключення світла впродовж дня. під час введення аварійних відключень — графіки не діють.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чи зменшаться суми у платіжках через графіки відключень світла. Також ми писали про те, які графіки діють у Харкові сьогодні.  

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло атака графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації