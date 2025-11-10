Графік відключень електроенергії в Одеській області на 10 листопада - оновлені планові вимкнення ДТЕК

Фахівець перевіряє обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Через удари по енергетичній інфраструктурі в різних регіонах України діють графіки відключення електроенергії. По багатьом регіонам, зокрема для Одещини на 10 листопада оновили час планових відключень.

Оновлені графіки з'явилися сьогодні, 10 листопада, на офіційному сайті ДТЕК.

Графіки світла

Сьогодні, 10 листопада, до 23:59 в Одеській області діятимуть погодинні графіки вимкнення електроенергії — від 2 до 4 черг. Причина — наслідки ракетних і дронових атак. Час та обсяги відключень можуть коригуватися. За даними ДТЕК, наразі вони діють за таким розкладом:

Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК

Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там доступні графіки, коли є обмеження.

Окрім цього, можливі й аварійні відключення світла впродовж дня. під час введення аварійних відключень — графіки не діють.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чи зменшаться суми у платіжках через графіки відключень світла. Також ми писали про те, які графіки діють у Харкові сьогодні.