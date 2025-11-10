График отключений электроэнергии в Одесской области на 10 ноября - обновлены плановые отключения ДТЭК

Обновленные графики отключений в Одессе — когда будет свет
Из-за ударов по энергетической инфраструктуре в разных регионах Украины действуют графики отключения электроэнергии. По многим регионам, в частности для Одесской области на 10 ноября обновили время плановых отключений.
Обновленные графики появились сегодня, 10 ноября, на официальном сайте ДТЭК.
Графики света
Сегодня, 10 ноября, до 23:59 в Одесской области будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии — от 2 до 4 очередей. Причина — последствия ракетных и дроновых атак. Время и объемы отключений могут корректироваться. По данным ДТЭК, сейчас они действуют по такому расписанию:
Где узнать графики
Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там доступны графики, когда есть ограничения.
Кроме этого, возможны и аварийные отключения света в течение дня. во время введения аварийных отключений — графики не действуют.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, мы сообщали о том, уменьшатся ли суммы в платежках из-за графиков отключений света. Также мы писали о том, какие графики действуют в Харькове сегодня.
Читайте Новини.LIVE!