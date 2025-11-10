Видео
Україна
Главная Одесса Обновленные графики отключений в Одессе — когда будет свет

Обновленные графики отключений в Одессе — когда будет свет

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 13:35
обновлено: 13:35
График отключений электроэнергии в Одесской области на 10 ноября - обновлены плановые отключения ДТЭК
Специалист проверяет оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Из-за ударов по энергетической инфраструктуре в разных регионах Украины действуют графики отключения электроэнергии. По многим регионам, в частности для Одесской области на 10 ноября обновили время плановых отключений.

Обновленные графики появились сегодня, 10 ноября, на официальном сайте ДТЭК.

Читайте также:

Графики света

Сегодня, 10 ноября, до 23:59 в Одесской области будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии — от 2 до 4 очередей. Причина — последствия ракетных и дроновых атак. Время и объемы отключений могут корректироваться. По данным ДТЭК, сейчас они действуют по такому расписанию:

Графіки відключень світла на Одещині на 10 листопада
Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК
Графіки відключень світла на Одещині на 10 листопада
Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там доступны графики, когда есть ограничения.

Кроме этого, возможны и аварийные отключения света в течение дня. во время введения аварийных отключений — графики не действуют.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, уменьшатся ли суммы в платежках из-за графиков отключений света. Также мы писали о том, какие графики действуют в Харькове сегодня.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет атака графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
