Графики отключений электричества в Одессе - когда в понедельник будет свет

Из-за последствий массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты в Украине вынужденно отключают электроэнергию. В Одессе и области на завтра, 10 ноября, также запланированы почасовые отключения света, кроме этого вероятны и аварийные отключения в течение дня.

Графики отключения света в Одессе и Одесской области на 10 ноября опубликовали на официальном сайте ДТЭК.

Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК

Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Экстренные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе могут ввести аварийные отключения света. Во время экстренных отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, завтра в Одессе начнется отопительный сезон, сначала тепло подадут в социальные учреждения. Также мы писали, что Одесса выделяет 17 миллионов гривен на приобретение и установку дополнительного оборудования для трех новых грузовиков, которые будут работать на дорогах зимой.