Одесса выделяет 17 млн грн на зимнее оборудование для дорог

Снегоуборочная машина на дороге. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесса готовит дорожную технику к зиме. Город выделяет 17 миллионов гривен на приобретение и установку дополнительного оборудования для трех новых грузовиков, полученных от Японии. Новые машины пришли без зимнего комплекта, поэтому город доукомплектовывает их за свой счет.

Об этом стало известно из совместного заседания комиссий по вопросам планирования, бюджета и финансов и ЖКХ.

Одесса готовится к зиме

Средства выделят из специального фонда бюджета Одессы на закупку зимнего навесного оборудования. Речь идет о солеразбрасывателях с автономным двигателем и фронтальных отвалах, которые позволят очищать и посыпать дороги в условиях снега и гололеда.

В департаменте городского хозяйства добавляют, что новое навесное продлит ресурс техники и уменьшит расход реагента, ведь современные бункеры имеют точное дозирование.

Добавим, что техника поступила в рамках международной помощи от правительства Японии, однако без зимних комплектов. Также известно, что в прошлом году город уже покупал подобное оборудование, но для старой техники, поэтому оно не подходит к новым шасси из-за других креплений и гидравлической системы.

На что именно пойдут средства

Средства пойдут исключительно на комплекты оборудования и монтажные работы — без закупки соли, реагентов или горючего. По плану департамента городского хозяйства, технику должны подготовить к работе уже к концу ноября, чтобы полностью покрыть потребность в зимнем содержании дорог.

Маршрутные карты к зиме тоже обновят

Город также обновляет маршрутные карты зимнего содержания: в приоритете артерии с интенсивным движением, маршруты трамваев и троллейбусов, подъемы и участки возле социальных объектов. В коммунальном предприятии уверяют: после доукомплектации парк будет иметь постоянную смену техники на дежурстве и резерв на случай длительных осадков.

