Головна Одеса Одеса витратить мільйони на зимове обладнання для японських машин

Одеса витратить мільйони на зимове обладнання для японських машин

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 15:06
Оновлено: 15:04
Одеса виділяє 17 млн грн на зимове обладнання для доріг
Снігоприбиральна машина на дорозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеса готує дорожню техніку до зими. Місто виділяє 17 мільйонів гривень на придбання та встановлення додаткового обладнання для трьох нових вантажівок, отриманих від Японії. Нові машини прийшли без зимового комплекту, тому місто доукомплектовує їх власним коштом.

Про це стало відомо зі спільного засідання комісій з питань планування, бюджету і фінансів та ЖКГ.

Одеса готується до зими

Кошти виділять зі спеціального фонду бюджету Одеси на закупівлю зимового навісного обладнання. Йдеться про солерозкидувачі з автономним двигуном і фронтальні відвали, які дадуть змогу очищати та посипати дороги в умовах снігу й ожеледиці.

У департаменті міського господарства додають, що нове навісне продовжить ресурс техніки та зменшить витрати реагенту, адже сучасні бункери мають точне дозування. 

Додамо, що техніка надійшла в рамках міжнародної допомоги від уряду Японії, однак без зимових комплектів. Також відомо, що торік місто вже купувало подібне обладнання, але для старої техніки, тому воно не підходить до нових шасі через інші кріплення та гідравлічну систему.

На що саме підуть кошти

Кошти підуть виключно на комплекти обладнання та монтажні роботи — без закупівлі солі, реагентів чи пального. За планом департаменту міського господарства, техніку мають підготувати до роботи вже до кінця листопада, щоб повністю покрити потребу в зимовому утриманні доріг.

Маршрутні карти до зими теж оновлять

Місто також оновлює маршрутні карти зимового утримання: у пріоритеті артерії з інтенсивним рухом, маршрути трамваїв і тролейбусів, підйоми та ділянки біля соціальних об’єктів. У комунальному підприємстві запевняють: після доукомплектації парк матиме постійну зміну техніки на чергуванні та резерв на випадок тривалих опадів.

Нагадаємо, завтра в Одесі стартує сезон опалення. Також ми писали, які графіки відключення світла на сьогодні в Одесі.

Одеса Одеська область сніг зима прибирання Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
