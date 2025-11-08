Графіки світла в Одесі на неділю, 9 листопада: які прогнози

Люди сидять на лавочці в міському саду в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену російськими обстрілами, в Україні вимушено застосовуються заходи обмеження електроенергії. В Одесі та області на завтра, 9 листопада, також заплановані графіки відключення світла, окрім цього ймовірні й аварійні вимкнення впродовж дня.

Графіки відключення світла в Одесі та на Одещині на 9 листопада опублікували на офіційному сайті ДТЕК.

Графіки відключення світла на Одещині

Відомо, що графіки діятимуть завтра весь день. У деяких абонентів електрики не буде декілька разів на добу.

Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК

Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК

Екстрені відключення світла в Одеській області

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в регіоні можуть ввести й аварійні чи екстрені відключення світла. Під час таких вимкнень світла стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію. Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання, а про припинення екстрених відключень буде повідомлено негайно. Для порівняння, стабілізаційні відключення відбуваються за затвердженими графіками, які доступні на офіційному сайті та у чат-боті.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

