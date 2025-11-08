Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Графіки відключення світла в Одесі — як діятимуть завтра

Графіки відключення світла в Одесі — як діятимуть завтра

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 20:45
Оновлено: 19:30
Графіки світла в Одесі на неділю, 9 листопада: які прогнози
Люди сидять на лавочці в міському саду в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену російськими обстрілами, в Україні вимушено застосовуються заходи обмеження електроенергії. В Одесі та області на завтра, 9 листопада, також заплановані графіки відключення світла, окрім цього ймовірні й  аварійні вимкнення впродовж дня.

Графіки відключення світла в Одесі та на Одещині на 9  листопада опублікували на офіційному сайті ДТЕК.

Реклама
Читайте також:

Графіки відключення світла на Одещині

Відомо, що графіки діятимуть завтра весь день. У деяких абонентів електрики не буде декілька разів на добу.

Графіки на Одещині
Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК
Графіки відключень в Одесі
Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК

Екстрені відключення світла в Одеській області

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в регіоні можуть ввести й аварійні чи екстрені відключення світла.  Під час таких вимкнень світла стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію. Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання, а про припинення екстрених відключень буде повідомлено негайно. Для порівняння, стабілізаційні відключення відбуваються за затвердженими графіками, які доступні на офіційному сайті та у чат-боті.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, Росія вночі атакувала енергооб'єкт на Одещині. Також ми повідомляли, які пристрої ніколи не можна заряджати від повербанка.  

Одеса Одеська область Новини Одеси ДТЕК відключення світла графіки відключень світла
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації