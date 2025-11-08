Графики света в Одессе на воскресенье, 9 ноября: какие прогнозы

Люди сидят на лавочке в городском саду в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленной российскими обстрелами, в Украине вынужденно применяются меры ограничения электроэнергии. В Одессе и области на завтра, 9 ноября, также запланированы графики отключения света, кроме этого вероятны и аварийные отключения в течение дня.

Графики отключения света в Одессе и Одесской области на 9 ноября опубликовали на официальном сайте ДТЭК.

Графики отключения света в Одесской области

Известно, что графики будут действовать завтра весь день. У некоторых абонентов электричества не будет несколько раз в сутки.

Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК

Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Экстренные отключения света в Одесской области

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе могут ввести и аварийные или экстренные отключения света. Во время таких отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию. Энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение, а о прекращении экстренных отключений будет сообщено немедленно. Для сравнения, стабилизационные отключения происходят по утвержденным графикам, которые доступны на официальном сайте и в чат-боте.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, Россия ночью атаковала энергообъект в Одесской области. Также мы сообщали, какие устройства никогда нельзя заряжать от повербанка.