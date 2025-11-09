Графіки відключень електрики в Одесі — коли у понеділок буде світло

Графіки відключення світла в Одесі — які прогнози на завтра
Через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти в Україні вимушено відключають електроенергію. В Одесі та області на завтра, 10 листопада, також заплановані погодинні відключення світла, окрім цього ймовірні й аварійні вимкнення впродовж дня.
Графіки відключення світла в Одесі та на Одещині на 10 листопада опублікували на офіційному сайті ДТЕК.
Екстрені відключення світла
Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в регіоні можуть ввести аварійні відключення світла. Під час екстрених вимкнень світла стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію.
Де дізнатися графіки
У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, завтра в Одесі розпочнеться опалювальний сезон, спочатку тепло подадуть у соціальні заклади. Також ми писали, що Одеса виділяє 17 мільйонів гривень на придбання та встановлення додаткового обладнання для трьох нових вантажівок, які працюватимуть на дорогах узимку.
