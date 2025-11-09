Відео
Головна Одеса Графіки відключення світла в Одесі — які прогнози на завтра

Графіки відключення світла в Одесі — які прогнози на завтра

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 20:42
Оновлено: 20:42
Графіки відключень електрики в Одесі — коли у понеділок буде світло
Будинок в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти в  Україні вимушено відключають електроенергію. В Одесі та області на завтра, 10 листопада, також заплановані погодинні відключення світла, окрім цього ймовірні й аварійні вимкнення впродовж дня.

Графіки відключення світла в Одесі та на Одещині на 10 листопада опублікували на офіційному сайті ДТЕК.

Читайте також:
Відключення світла в Одесі
Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК
Графіки відключення світла на Одещині
Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК

Екстрені відключення світла

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в регіоні можуть ввести аварійні відключення світла.  Під час екстрених вимкнень світла стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію. 

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, завтра в Одесі розпочнеться опалювальний сезон, спочатку тепло подадуть у соціальні заклади. Також ми писали, що Одеса виділяє 17 мільйонів гривень на придбання та встановлення додаткового обладнання для трьох нових вантажівок, які працюватимуть на дорогах узимку.  

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
