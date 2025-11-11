Одесская область - обновление графиков отключений света на 11 ноября

Специалист возле электросетей. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Одесской области специалисты энергетических служб непрерывно работают над ликвидацией последствий российских обстрелов, которые повредили энергетическую инфраструктуру. Ремонтные бригады продолжают восстанавливать сети, чтобы как можно быстрее вернуть стабильное электроснабжение жителям области. По состоянию на вторник, 11 ноября, в Украине, в том числе и в Одесской области, обновили графики почасовых отключений света.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Графики света

Сегодня, 11 ноября, в Одесской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии в пределах 2-4 очередей. Ограничения введены из-за последствий ракетных и дроновых атак. Продолжительность и количество отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Как сообщает ДТЭК, до конца дня для региона предусмотрено такое расписание отключений:

Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК

Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Экстренные отключения света в Одесской области

Вследствие нестабильной работы местных электросетей могут случаться внезапные аварийные отключения света. В такие периоды фактические отключения могут отличаться от запланированного графика. Жителей просят экономно пользоваться электроэнергией и придерживаться советов по энергосбережению. Специалисты энергетических служб работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Актуальные данные о ходе ремонтов и сроки восстановления публикуются на официальных платформах. При этом действуют графики плановых отключений, ознакомиться с которыми можно на сайтах энергокомпаний или через чат-боты.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

с сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

из чат-бота в Telegram;

из личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

