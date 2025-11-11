Видео
Графики отключений в Одессе — когда будет свет

Дата публикации 11 ноября 2025 20:46
обновлено: 21:23
Энергетики Одесской области устраняют последствия атак: почасовые отключения света 12 ноября
Люди на улице ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области энергетики круглосуточно устраняют последствия вражеских атак, которые повредили энергосети, чтобы восстановить стабильное электроснабжение для жителей. Из-за этого на среду, 12 ноября, по региону и стране запланированы почасовые отключения света.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Графики света

Завтра, 12 ноября, с 00:00 до 23:59 запланированы почасовые отключения электроэнергии на 2—4 очереди из-за последствий ракетно-дронных атак. Время и продолжительность отключений могут корректироваться.

Экстренные отключения света в Одесской области

Из-за перебоев в работе местных электросетей возможны неожиданные аварийные отключения света, когда фактические отключения могут не совпадать с официальным графиком. Жителей призывают экономно использовать электроэнергию и соблюдать правила энергосбережения. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное снабжение, а обновленную информацию о сроках восстановления можно найти на официальных ресурсах. Плановый график отключений остается в силе и доступен на сайтах компаний или через чат-боты.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • с сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • из чат-бота в Telegram;
  • из личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, какая ситуация в украинской энергетике после российских атак. Также мы писали о том, как будут действовать графики по Украине завтра.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
