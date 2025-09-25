Планові відключення електроенергії в Одесі 25 вересня не очікуються — оновлення від Укренерго та ДТЕК

Фонтан у міському саду Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергетичні служби продовжують усувати наслідки пошкоджень на об’єктах, що постраждали внаслідок ракетних атак. За офіційною інформацією, 25 вересня в Одесі планових відключень електроенергії не передбачено.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Де дізнатися графіки

Споживання електроенергії знижується. Станом на ранок воно менше на 1,9%, ніж попереднього дня у середу. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

