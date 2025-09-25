Плановые отключения электроэнергии в Одессе 25 сентября не ожидаются - обновление от Укрэнерго и ДТЭК

Графики отключений в Одессе — что будет со светом завтра
Энергетические службы продолжают устранять последствия повреждений на объектах, пострадавших в результате ракетных атак. По официальной информации, 25 сентября в Одессе плановых отключений электроэнергии не предусмотрено.
Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.
Где узнать графики
Потребление электроэнергии снижается. По состоянию на утро оно меньше на 1,9% по сравнению с предыдущим днем среды. В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, мы писали о том, кто будет получать денежную помощь на оплату электроэнергии. Также мы сообщали о том, сколько будет стоить киловат электроэнергии с октября.
Читайте Новини.LIVE!