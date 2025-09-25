Плановые отключения электроэнергии в Одессе 25 сентября не ожидаются - обновление от Укрэнерго и ДТЭК

Энергетические службы продолжают устранять последствия повреждений на объектах, пострадавших в результате ракетных атак. По официальной информации, 25 сентября в Одессе плановых отключений электроэнергии не предусмотрено.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Потребление электроэнергии снижается. По состоянию на утро оно меньше на 1,9% по сравнению с предыдущим днем среды. В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.