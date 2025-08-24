Відключення світла Одеса 25 серпня 2025

Будинок в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти після російських атак. Система працює стабільно, тому 25 серпня в Одесі та області не буде планових відключень світла.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують: якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми писали, якою буде ціна за кіловат електрики в вересні. Також ми порівняли тарифи на електроенергію в Україні та Євросоюзі й з'ясували, де населення платить за світло найменшу ціну.