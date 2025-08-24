Отключение света Одесса 25 августа 2025 года

Дом в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Энергетики продолжают восстанавливать поврежденные объекты после российских атак. Система работает стабильно, поэтому 25 августа в Одессе и области не будет плановых отключений света.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают: если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время возобновления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали, какой будет цена за киловатт электричества в сентябре. Также мы сравнили тарифы на электроэнергию в Украине и Евросоюзе и выяснили, где население платит за свет наименьшую цену .