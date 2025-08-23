Графіки відключення світла: Одеса 24 серпня 2025

Графіки світла в Одесі на неділю — де дізнатися адресу
Фахівці енергокомпаній відновлюють пошкоджені об’єкти, які постраждали від обстрілів. Завдяки цьому енергосистема наразі працює стабільно, тому завтра, 24 серпня, планових обмежень в Одесі та області не передбачено, тож погодинних відключень світла не буде.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
У ДТЕК нагадують: якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, в Одесі наступного опалюваного сезону планують підвищити тариф на тепло. Також ми писали, що завтра перекриють рух на деяких вулицях у місті, тому деякі автобуси громадського транспорту змінять свій маршрут.
Читайте Новини.LIVE!