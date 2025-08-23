Графіки відключення світла: Одеса 24 серпня 2025

Вулиця в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Фахівці енергокомпаній відновлюють пошкоджені об’єкти, які постраждали від обстрілів. Завдяки цьому енергосистема наразі працює стабільно, тому завтра, 24 серпня, планових обмежень в Одесі та області не передбачено, тож погодинних відключень світла не буде.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують: якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

