Графики отключения света: Одесса 24 августа 2025 года

Улица в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Специалисты энергокомпаний восстанавливают поврежденные объекты, пострадавшие от обстрелов. Благодаря этому энергосистема сейчас работает стабильно, поэтому завтра, 24 августа, плановых ограничений в Одессе и области не предусмотрено, поэтому почасовых отключений света не будет.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают: если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время возобновления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

