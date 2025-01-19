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Графіки відключення світла — чого очікувати одеситам завтра

19 січня 2025 20:56
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Графіки відключення світла на 20 січня в Одесі та області
Будинок в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У понеділок, 20 січня, погодинних відключень світла в Одесі та області не планують. Проте ситуація в енергосистемі може змінитися, і в разі потреби графіки обмежень для її стабілізації будуть опубліковані заздалегідь.

Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, в Одесі вулицю Єнісейську, що розташовується в Київському районі, офіційно перейменували на честь Юрія Коваленка. Також ми писали, що в селі Нерубайське відремонтують будинок культури за понад два мільйони.

Одеса Укренерго ДТЕК енергетика відключення світла графіки відключень світла

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20:44 Подружжя Зеленських відвідало поранених воїнів — фото

20:35 У військах запрацювала комплексна група Генштабу

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:18 На Київщині знову чутно вибухи, працює ППО

20:12 У Вашингтоні розпочалось переможне ралі Трампа — фото з місця

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