Капітальний ремонт будинку культури на Одещині

Чоловік ремонтує приміщення. Фото ілюстративне: УНІАН

У Нерубайському хочуть зробити капітальний ремонт внутрішніх приміщень місцевого будинку культури. Ремонт передбачає роботи з енергоощадження, вартість проєкту оцінили понад два мільйони гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Більше про тендер

Проєкт профінансують коштом місцевого бюджету з очікуваною вартістю 2 264 894 грн. Тендерні пропозиції прийматимуться до 2 лютого, а аукціон розпочнеться на наступний день 3 лютого. Переможець має виконати всі роботи до кінця травня 2025.

Будинок культури в селі Нерубайське. Фото: pidvysoke.info

Що планують зробити

Капітальний ремонт частини будівлі Нерубайського сільського будинку культури, розташованого на вул. Центральній 1, передбачає виконання численних будівельно-монтажних, електромонтажних та сантехнічних робіт. Зокрема, буде здійснено заміну підлогових покриттів, облаштування нових стель та стін, а також оновлення сантехнічного обладнання та систем водопостачання. Окрема увага приділяється енергоощадженню. Також планують провести оздоблювальні роботи.

Нагадаємо, на Одещині побудують протирадіаційне укриття за понад п'ятдесят мільйонів гривень. Також ми писали, що суд розірвав договір між підрядником і замовником реконструкції Іванівського шляхопроводу.