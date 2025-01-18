Протирадіаційне укриття на Одещині — де з'явиться

На Одещині побудують протирадіаційне укриття — де саме
На Одещині побудують протирадіаційне укриття. Проєкт, вартість якого становить понад 53 млн гривень, фінансується з місцевого бюджету і передбачає створення багатофункціонального об’єкта цивільного захисту.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Протирадіаційне укриття на Одещині
Об'єкт хочуть побудувати у селі Іллінка Усатівської сільської ради Одеського району. Воно розташовуватиметься на вулиці Міжлиманська, 6-Б. Очікувана вартість проєкту становить 53 251 906,60 гривень, які виділено з місцевого бюджету. Тендерні пропозиції прийматимуться до 29 січня 2025 року, а аукціон розпочнеться того ж дня.
Що планують зробити
Згідно з документами, будівництво включатиме комплексний капітальний ремонт та оздоблювальні роботи. Зокрема, планується:
- Демонтаж старих перегородок і зведення нових стін із цегли;
- Установлення армованих перегородок, металевих і дерев’яних дверей із вентиляційними ґратами та протипожежними властивостями;
- Вирівнювання, тинькування та фарбування стін і стель спеціальними водоемульсійними фарбами.
Для забезпечення автономності об’єкта передбачено монтаж дизель-генератора, а також системи вентиляції та освітлення. Окрім того, на території укриття планується облаштувати їдальню, що дозволить забезпечити тривале перебування людей у разі небезпеки. Завершити всі роботи планують до 1 вересня 2025 року.
Нагадаємо, сьогодні одесити вкотре провели мітинг біля одеської мерії з вимогою збільшити фінансування на потреби Збройних сил України. Також в Одесі розгорівся скандал навколо проросійського торта для мера Труханова.
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