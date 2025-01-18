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На Одещині побудують протирадіаційне укриття — де саме

18 січня 2025 15:46
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Протирадіаційне укриття на Одещині — де з'явиться
Діти спускаються в укриття. Фото ілюстративне: УНІАН
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На Одещині побудують протирадіаційне укриття. Проєкт, вартість якого становить понад 53 млн гривень, фінансується з місцевого бюджету і передбачає створення багатофункціонального об’єкта цивільного захисту.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Протирадіаційне укриття на Одещині

Об'єкт хочуть побудувати у селі Іллінка Усатівської сільської ради Одеського району. Воно розташовуватиметься на вулиці Міжлиманська, 6-Б. Очікувана вартість проєкту становить 53 251 906,60 гривень, які виділено з місцевого бюджету. Тендерні пропозиції прийматимуться до 29 січня 2025 року, а аукціон розпочнеться того ж дня.

Що планують зробити

Згідно з документами, будівництво включатиме комплексний капітальний ремонт та оздоблювальні роботи. Зокрема, планується:

  • Демонтаж старих перегородок і зведення нових стін із цегли;
  • Установлення армованих перегородок, металевих і дерев’яних дверей із вентиляційними ґратами та протипожежними властивостями;
  • Вирівнювання, тинькування та фарбування стін і стель спеціальними водоемульсійними фарбами.

Для забезпечення автономності об’єкта передбачено монтаж дизель-генератора, а також системи вентиляції та освітлення. Окрім того, на території укриття планується облаштувати їдальню, що дозволить забезпечити тривале перебування людей у разі небезпеки. Завершити всі роботи планують до 1 вересня 2025 року. 

Нагадаємо, сьогодні одесити вкотре провели мітинг біля одеської мерії з вимогою збільшити фінансування на потреби Збройних сил України. Також в Одесі розгорівся скандал навколо проросійського торта для мера Труханова.

Одеса тендер Одеська область Новини Одеси війна укриття

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