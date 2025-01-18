Противорадиационное укрытие в Одесской области — где появится

Дети спускаются в укрытие. Фото иллюстративное: УНИАН

На Одесчине построят противорадиационное укрытие. Проект, стоимость которого составляет более 53 млн гривен, финансируется из местного бюджета и предусматривает создание многофункционального объекта гражданской защиты.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Противорадиационное укрытие в Одесской области

Объект хотят построить в селе Ильинка Усатовского сельского совета Одесского района. Оно будет располагаться на улице Межлиманская, 6-Б. Ожидаемая стоимость проекта составляет 53 251 906,60 гривен, которые выделены из местного бюджета. Тендерные предложения будут приниматься до 29 января 2025 года, а аукцион начнется в тот же день.

Что планируют сделать

Согласно документам, строительство будет включать комплексный капитальный ремонт и отделочные работы. В частности, планируется:

Демонтаж старых перегородок и возведение новых стен из кирпича;

Установка армированных перегородок, металлических и деревянных дверей с вентиляционными решетками и противопожарными свойствами;

Выравнивание, штукатурка и покраска стен и потолков специальными водоэмульсионными красками.

Для обеспечения автономности объекта предусмотрен монтаж дизель-генератора, а также системы вентиляции и освещения. Кроме того, на территории укрытия планируется обустроить столовую, что позволит обеспечить длительное пребывание людей в случае опасности. Завершить все работы планируют до 1 сентября 2025 года.

Напомним, сегодня одесситы в очередной раз провели митинг возле одесской мэрии с требованием увеличить финансирование на нужды Вооруженных сил Украины. Также в Одессе разгорелся скандал вокруг пророссийского торта для мэра Труханова.