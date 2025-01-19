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На Одесчине отремонтируют дом культуры — сколько потратят

19 января 2025 15:26
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Капитальный ремонт дома культуры в Одесской области
Мужчина ремонтирует помещение. Фото иллюстративное: УНИАН
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Нерубайском хотят сделать капитальный ремонт внутренних помещений местного дома культуры. Ремонт предусматривает работы по энергосбережению, стоимость проекта оценили более двух миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Объявление об аукционе на ремонт дома культуры. Фото: скриншот

Больше о тендере

Проект профинансируют за счет средств местного бюджета с ожидаемой стоимостью 2 264 894 грн. Тендерные предложения будут приниматься до 2 февраля, а аукцион начнется на следующий день, 3 февраля. Победитель должен выполнить все работы до конца мая 2025 г.

В Одесской области отремонтируют дома культуры - сколько потратят - фото 2
Дом культуры в селе Нерубайское. Фото: pidvysoke.info

Что планируют сделать

Капитальный ремонт части здания Нерубайского сельского дома культуры, расположенного на ул. Центральной 1, предусматривает выполнение многочисленных строительно-монтажных, электромонтажных и сантехнических работ. В частности, будет осуществлена замена напольных покрытий, обустройство новых потолков и стен, а также обновление сантехнического оборудования и систем водоснабжения. Отдельное внимание уделяется энергосбережению. Также планируют провести отделочные работы.

Напомним, в Одесской области построят противорадиационное укрытие за более чем 50 миллионов гривен. Также мы писали, что суд расторг договор между подрядчиком и заказчиком реконструкции Ивановского путепровода.

Одесса ремонт тендер Одесская область Новости Одессы дом

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