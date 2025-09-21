Відео
Головна Одеса Графіки відключення світла — до чого готуватися одеситам завтра

Графіки відключення світла — до чого готуватися одеситам завтра

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 20:31
Світло в Одесі 22 вересня — чи будуть відключення
Люди гуляють Трасою здоров'я. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Фахівці проводять ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах енергетичної інфраструктури України, що зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів. Проте на 22 вересня в Одесі не заплановані відключення світла за графіками.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Читайте також:

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нардеп закликав громадян готуватися до найгіршого сценарію взимку через постійні обстріли енергетичної інфраструктури росіянами. Також ми писали, на скільки відсотків Україна готова до зими та чи вистачить запасів  

Одеса електроенергія Одеська область Новини Одеси світло графіки відключень світла
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
