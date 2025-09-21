Світло в Одесі 22 вересня — чи будуть відключення

Люди гуляють Трасою здоров'я. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Фахівці проводять ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах енергетичної інфраструктури України, що зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів. Проте на 22 вересня в Одесі не заплановані відключення світла за графіками.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

