Свет в Одессе 22 сентября - будут ли отключения - в Одессе

Специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры Украины, получивших повреждения в результате обстрелов. Однако на 22 сентября в Одессе не запланированы отключения света по графикам.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, нардеп призвал граждан готовиться к худшему сценарию зимой из-за постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры россиянами. Также мы писали, на сколько процентов Украина готова к зиме и хватит ли запасов..