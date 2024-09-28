Графіки відключень світла в Одесі на 29 вересня

Енергетики ремонтують обладнання. Фото: ДТЕК

В Одеській області на неділю, 29 вересня, енергетики не обіцяють стабілізаційних відключень світла. Однак у разі навантаження на систему графіки знову будуть залучені, а споживачів розділять на шість груп, що забезпечить почерговість подання світла всім мешканцям регіону.

Про це у суботу, 28 вересня, повідомили у пресслужбі Укренерго.

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Відключення світла в Одеській області

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.

на графіку. Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.

на графіку. Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.

Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК

Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

Енергетики зазначають, що наразі існує висока ймовірність відключення у світло-сірій зоні. Одеситів також закликають не вмикати всі потужні прилади одночасно та помірно споживати електроенергію.

Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК

Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК

Графік відключень для групи 6. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, регулятор схвалив підвищення цін на електроенергію.

Також біля узбережжя Одеської області з'являться плавучі електростанції.