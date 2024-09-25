В Одеській області розмістять плавучі електростанції

Плавуча електростанція у морі. Фото: facebook.com/karpowership

Кабінет міністрів розпорядився встановити газопоршневі та/або газотурбінні установки на суднах технічного флоту. Йдеться, фактично про плавучі електростанції.

Про це Новини.LIVE дізналися з постанови Кабінету міністрів.

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Згідно з документом, плавучі електростанції встановлять задля забезпечення енергетичної безпеки держави та ліквідації наслідків збройної агресії Росії.

Постанова Кабінету міністрів. Фото: скриншот

Договори на послуги з оренди суден технічного флоту, на яких встановлені газові генератори, а також послуги з найму персоналу для їхнього обслуговування, можуть здійснюватися без відкритих торгів.

Таким чином уряд сподівається забезпечити альтернативні джерела електроенергії, щоб врятувати об'єкти критичної інфраструктури від знеструмлень.

Історія питання

Нагадаємо, у червні йшлося про те, що Туреччина надішле свої плавучі електростанції до портів Великої Одеси. Йшлося про розміщення кораблів з генераторами з потужністю 250 мВт біля портів Одеси, Южного та Ізмаїла.

Втім, згодом турецька сторона заявила, що це стане можливим лише в разі забезпечення безпеки суден. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер у коментарі кореспонденту Новини.LIVE розповів, що у цьому напрямку поки нічого не зрушилося з місця.

"Я вас покличу, коли це все відбудеться", — сказав Олег Кіпер.

Нагадаємо, очільник ОВА розповів, як місто і область готуються до зими.

Також ми повідомляли, що в Одесі збільшили компенсацію за генератори для ОСББ та кооперативів.