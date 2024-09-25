В Одесской области разместят плавучие электростанции

Плавающая электростанция в море. Фото: facebook.com/karpowership

Кабинет Министров распорядился установить газопоршневые и/или газотурбинные установки на судах технического флота. Речь идет фактически о плавучих электростанциях.

Об этом Новини.LIVE узнали из постановления Кабинета министров.

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Согласно документу, плавучие электростанции установят для обеспечения энергетической безопасности и ликвидации последствий вооруженной агрессии России.

Постановление Кабинета Министров. Фото: скриншот

Договоры на услуги по аренде судов технического флота, на которых установлены газовые генераторы, а также услуги по найму персонала для их обслуживания могут осуществляться без открытых торгов.

Таким образом, правительство надеется обеспечить альтернативные источники электроэнергии, чтобы спасти объекты критической инфраструктуры от обесточивания.

История вопроса

Напомним, в июне речь шла о том, что Турция направит свои плавучие электростанции в порты Большой Одессы. Речь шла о размещении кораблей с генераторами мощностью 250 мВт возле портов Одессы, Южного и Измаила.

Впрочем, впоследствии турецкая сторона заявила, что это станет возможным только в случае обеспечения безопасности судов. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер в комментарии корреспонденту Новости.LIVE рассказал, что в этом направлении пока ничего не сдвинулось с места.

"Я вас позову, когда это все произойдет", — сказал Олег Кипер.

Напомним, глава ОВА рассказал, как город и область готовятся к зиме.

Также мы сообщали, что в Одессе увеличили компенсацию за генераторы для ОСМД и кооперативов.