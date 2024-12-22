Графіки відключень світла на 23 грудня в Одесі та області

Будинок без світла. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 23 грудня, в Одесі не передбачені стабілізаційні відключення світла. Звісно, ситуація може змінитися, й обмеження доведеться впровадити. Якщо це станеться, енергетики повідомлять додатково.

Такий висновок можна зробити з того, що ані "Укренерго", ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

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Що робити, якщо запровадили графіки відключення

Якщо графіки все-таки запровадять, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, у разі чергової російської атаки на енергосистему України та сильних морозів, в Одеській області відключення електроенергії триватимуть довше, ніж у багатьох інших регіонах. Також у ДТЕК заявили, що з міркувань безпеки наразі надаватимуть лише мінімум інформації щодо стану енергосистеми в Україні.