Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Графіки відключення світла в Одесі — чого чекати завтра arrow

Графіки відключення світла в Одесі — чого чекати завтра

22 грудня 2024 20:30
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Графіки відключень світла на 23 грудня в Одесі та області
Будинок без світла. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У понеділок, 23 грудня, в Одесі не передбачені стабілізаційні відключення світла. Звісно, ситуація може змінитися, й обмеження доведеться впровадити. Якщо це станеться, енергетики повідомлять додатково.

Такий висновок можна зробити з того, що ані "Укренерго", ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

Читайте також:

Що робити, якщо запровадили графіки відключення

Якщо графіки все-таки запровадять, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, у разі чергової російської атаки на енергосистему України та сильних морозів, в Одеській області відключення електроенергії триватимуть довше, ніж у багатьох інших регіонах. Також у ДТЕК заявили, що з міркувань безпеки наразі надаватимуть лише мінімум інформації щодо стану енергосистеми в Україні.  

Одеса Укренерго Новини Одеси ДТЕК світло графіки відключень світла

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:37 У ЦПД відреагували на "підготовку" РФ до удару по кол-центрах

20:30 Графіки відключення світла в Одесі — чого чекати завтра

20:12 Синоптики попередили, які області завтра накриє туман

20:10 У Києві псевдовійськові жебракували біля ТЦ, їх викрили — відео

20:00 Як при мобілізації отримати офіцерське звання

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

19:45 На Волині п'яний працівник ТЦК спричинив ДТП — як його покарають

19:43 Забарний знову допоміг Борнмуту розгромити Манчестер Юнайтед

19:15 Трамп може вивести США з ВООЗ у день інавгурації — FT

18:39 Від куті до оселедцю — ціни на різдвяну вечерю в Одесі

18:16 Сирський показав, як ЗСУ знищують росіян на передовій — відео

20:37 У ЦПД відреагували на "підготовку" РФ до удару по кол-центрах

20:30 Графіки відключення світла в Одесі — чого чекати завтра

20:12 Синоптики попередили, які області завтра накриє туман

20:10 У Києві псевдовійськові жебракували біля ТЦ, їх викрили — відео

20:00 Як при мобілізації отримати офіцерське звання

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

19:45 На Волині п'яний працівник ТЦК спричинив ДТП — як його покарають

19:43 Забарний знову допоміг Борнмуту розгромити Манчестер Юнайтед

19:15 Трамп може вивести США з ВООЗ у день інавгурації — FT

18:39 Від куті до оселедцю — ціни на різдвяну вечерю в Одесі

18:16 Сирський показав, як ЗСУ знищують росіян на передовій — відео

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку