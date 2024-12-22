Графики отключения света на 23 декабря в Одессе и области

Графики отключения света в Одессе — чего ждать завтра
В понедельник, 23 декабря, в Одессе не предусмотрены стабилизационные отключения света. Естественно, ситуация может поменяться, и ограничения придется внедрить. Если это произойдет, энергетики сообщат дополнительно.
Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.
Что делать, если ввели графики отключения
Если графики всё-таки введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, в случае очередной российской атаки на энергосистему Украины и сильных морозов, в Одесской области отключения электроэнергии будут продолжаться дольше, чем во многих других регионах. Также в ДТЭК заявили, что из соображений безопасности пока будут предоставлять только минимум информации о состоянии энергосистемы в Украине.
Читайте Новини.LIVE!