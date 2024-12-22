Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Графики отключения света в Одессе — чего ждать завтра arrow

Графики отключения света в Одессе — чего ждать завтра

22 декабря 2024 20:30
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Графики отключения света на 23 декабря в Одессе и области
Дом без света. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В понедельник, 23 декабря, в Одессе не предусмотрены стабилизационные отключения света. Естественно, ситуация может поменяться, и ограничения придется внедрить. Если это произойдет, энергетики сообщат дополнительно.

Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.

Читайте также:

Что делать, если ввели графики отключения

Если графики всё-таки введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в случае очередной российской атаки на энергосистему Украины и сильных морозов, в Одесской области отключения электроэнергии будут продолжаться дольше, чем во многих других регионах. Также в ДТЭК заявили, что из соображений безопасности пока будут предоставлять только минимум информации о состоянии энергосистемы в Украине.

Одесса Укрэнерго Новости Одессы ДТЭК свет графики отключений света

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:30 Графики отключения света в Одессе — чего ждать завтра

20:12 Синоптики предупредили, какие области завтра накроет туман

20:10 В Киеве псевдовоенные попрошайничали возле ТЦ — видео

20:00 Как при мобилизации получить офицерское звание

19:45 На Волыни пьяный работник ТЦК совершил ДТП — как его накажут

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

19:43 Забарный снова помог Борнмуту разгромить Манчестер Юнайтед

19:15 Трамп может вывести США из ВОЗ в день инаугурации — FT

18:39 От кутьи до селедки — цены на рождественский ужин в Одессе

18:16 Сырский показал, как ВСУ уничтожают россиян на передовой — видео

18:15 Услуги без направления врача станут платными в Одессе

20:30 Графики отключения света в Одессе — чего ждать завтра

20:12 Синоптики предупредили, какие области завтра накроет туман

20:10 В Киеве псевдовоенные попрошайничали возле ТЦ — видео

20:00 Как при мобилизации получить офицерское звание

19:45 На Волыни пьяный работник ТЦК совершил ДТП — как его накажут

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

19:43 Забарный снова помог Борнмуту разгромить Манчестер Юнайтед

19:15 Трамп может вывести США из ВОЗ в день инаугурации — FT

18:39 От кутьи до селедки — цены на рождественский ужин в Одессе

18:16 Сырский показал, как ВСУ уничтожают россиян на передовой — видео

18:15 Услуги без направления врача станут платными в Одессе

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке