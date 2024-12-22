Графики отключения света на 23 декабря в Одессе и области

Дом без света. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 23 декабря, в Одессе не предусмотрены стабилизационные отключения света. Естественно, ситуация может поменяться, и ограничения придется внедрить. Если это произойдет, энергетики сообщат дополнительно.

Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.

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Что делать, если ввели графики отключения

Если графики всё-таки введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в случае очередной российской атаки на энергосистему Украины и сильных морозов, в Одесской области отключения электроэнергии будут продолжаться дольше, чем во многих других регионах. Также в ДТЭК заявили, что из соображений безопасности пока будут предоставлять только минимум информации о состоянии энергосистемы в Украине.