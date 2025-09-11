Світло в Одесі 12 вересня: відключень електроенергії не буде

Графіки відключення світла в Одесі — як діятимуть завтра
Попри постійні російські обстріли, українська енергетика витримує навантаження. Тому завтра, 12 вересня, в Одесі не вимикатимуть світло споживачам.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
Споживання електроенергії знижується. Станом на ранок понеділка воно було меншим на 1,3%, ніж в цей час попереднього робочого дня, у п'ятницю. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
