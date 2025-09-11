Світло в Одесі 12 вересня: відключень електроенергії не буде

Чоловік з жінкою гуляють нічною Одесою. Фото: Новини.LIVE

Попри постійні російські обстріли, українська енергетика витримує навантаження. Тому завтра, 12 вересня, в Одесі не вимикатимуть світло споживачам.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Де дізнатися графіки

Споживання електроенергії знижується. Станом на ранок понеділка воно було меншим на 1,3%, ніж в цей час попереднього робочого дня, у п'ятницю. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми писали, що Газмережі пропонують українцям важливу послугу. Також ми повідомляли, що жителям України нагадують не забувати про третю платіжку за газ.