Борги за комунальні послуги в Україні — чи треба карати боржників, думки одеситів

Людина підраховує виплати за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

Жителі Одещини заборгували за комунальні послуги понад мільярд гривень. Найбільше боргів накопичилося за утримання багатоквартирних будинків та водопостачання. При цьому реальні цифри можуть бути ще більшими, адже у статистиці не враховані борги за газ, тепло та електроенергію.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, як вони бачать вирішення дилеми з боржниками по комуналці.

Реклама

Читайте також:

Рахунки за комуналку

Одесити вважають що, варто відрізняти боржників з комуналки, які дійсно опинилися у скрутному становищі, від тих, хто навмисне ухиляється від платежів. Саме для цього потрібні спеціальні механізми перевірки. Це могли б бути незалежні інституції, які б уважно вивчали ситуації й ухвалювали справедливі рішення. Адже карати однаково пенсіонера й заможного бізнесмена було б несправедливо.

"Мені здається, що треба розглядати кожну ситуацію окремо. Все залежить від того, чого людина не платить. Якщо вона це робить свідомо, то, а вже ж, карати треба. Але треба, мабуть, створювати якісь органи, інституції, які будуть розглядати окремо. Щоб з ними боротися треба арештовувати майно", — вважає Тетяна.

Одеситка Тетяна про комуналку. Фото: Новини.LIVE

Інші респонденти підходять до проблеми з позиції загальних правил життя у суспільстві. Вони вважають: якщо людина користується певними благами, вона має оплачувати їхню вартість. При цьому важливо, щоб держава і бізнес створювали умови для заробітку, адже без цього каральні заходи будуть лише тиснути на громадян.

"Тут на землі є такі правила. Якщо ти маєш дім, і ти живеш у цій країні, то потрібно виконувати правила. А владі треба допомагати людям заробити ці гроші, а не зробити якісь закони, які не дають підприємцям чи іншим людям заробити, дати свободу і підтримку", — зазначає Олена.

Місцева жителька Олена про боржників. Фото: Новини.LIVE

Як карати боржників

Є й ті, хто відчуває розгубленість перед таким складним питанням. Адже кожна історія боргу унікальна — за нею стоїть реальне життя людей. Така невизначеність відображає і загальний стан суспільства, втомленого від кризи та непередбачуваності. Часто українці просто не хочуть брати на себе роль судді у чужих фінансових проблемах.

"Мабуть, від ситуації залежить. У кожної людини своя. Я не знаю", — розмірковує Галина.

Одеситка Галина про покарання боржників. Фото: Новини.LIVE

Частина опитаних, навпаки, вважає борги насамперед питанням відповідальності. Вони наголошують, що у країні існує судова система, і саме вона має ухвалювати рішення. Такий підхід відображає прагнення до цивілізованого вирішення проблем, без самосуду чи популістичних заяв. Люди хочуть бачити зрозумілі механізми, які працюватимуть для всіх однаково.

"Вважаю, що треба карати боржників, бо це відповідальність. В нас є судова система, яка повинна це вирішувати", — підкреслює Вікторія.

Місцева жителька Вікторія про те, як карати боржників. Фото: Новини.LIVE

Борги у пенсіонерів

Пенсіонери чи малозабезпечені родини часто фізично не мають можливості оплачувати рахунки. Але якщо заможні люди принципово ігнорують платіжки, це вже викликає обурення. Тут з’являється вимога справедливості, яка ґрунтується не на формальних правилах, а на елементарному відчутті рівності.

"Дехто не може платити, пенсіонери наприклад. А якщо людина не пенсіонерка, повністю здорова, але принципово не хоче платити. Треба карати, якщо вона їздить на останній моделі Мерседеса, одягнена в брендовий одяг, тоді можна карати. За законом воєнного часу", — пояснює Ольга з сім'єю.

Одеситка Ольга з сім'єю про комуналку. Фото: Новини.LIVE

Є й більш радикальні пропозиції, що стосуються практичних методів боротьби з боргами. Дехто вважає, що держава повинна впроваджувати фінансові санкції, наприклад блокування банківських карток. Це виглядає менш жорстко, ніж арешт майна, але водночас дієво.

"Напевно, треба їх карати. Картки блокувати, я так думаю. Але якщо арештовувати майно вже занадто, а картки треба", — вважає Олена.

Туристка Олена про блокування карток. Фото: Новини.LIVE

Одесити не мають єдиної відповіді на питання покарання боржників за комуналку. Хтось виступає за суворість і фінансові санкції, хтось за індивідуальний підхід і співчуття. Але всі сходяться в одному: система повинна бути справедливою, щоб відрізняти тих, хто не може, від тих, хто просто не хоче платити. У цьому і полягає головний виклик для держави у час війни.

Раніше ми писали, чи буде Одеса цієї зими з теплом, наскільки готове місто до зимового сезону. А також про те, що думають одесити про можливе здорожчання комуналки.